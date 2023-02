Moria di pesci a Venezia | le immagini del fenomeno “misterioso” in laguna e nella zona di Portogruaro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)morti che galleggiano nei rii. È lo stranoche sta accadendo ada alcuni giorni, in concomitanza con la bassa marea persistente che permette di vedere con nitidezza i fondali del centro storico. L’allarme ambientale, al momento, non ha una spiegazione precisa. Per il responsabile del Centro maree del Comune di, Alvise Papa, è difficile ipotizzare un legame tra la poca acqua in città e ladei: “In quellail Canal Grande ha una profondità di 5-6 metri, mentre quello della Giudecca è sui dodici, pare improbabile che vadano a morire proprio in quel canale, dove tra l’altro c’è molta corrente. Inoltre questa notte non c’è stata una minima importante, con valori positivi, quindi escluderei ilbassa ...