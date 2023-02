Moratti senza vergogna | retroscena | quale poltrona vuole dopo il disastro al voto

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il bus elettorale. Il video in cucina, versione cuoca, con la ricetta iper calorica. L'invasione sui social, peraltrobadare a spese (roba da 50mila euro in su, dicono). E poi manifesti, serate a tema, e a cena, apparizioni in piazza e in tv. Insomma Letizia, candidata a perdere del Terzo polo, nella campagna elettorale per le regionali della Lombardia, andata in archiviotroppi patemi d'animo, ha usato tutto l'arsenale, spendendo tutto quello che c'era da spendere. Del resto donna Letizia è sempre stata abituata a metter mano al portafoglio, pur di usare l'armamentario necessario. Per dire. Nel 2011, perlasa campagna elettorale delle amministrative contro Giuliano Pisapia, laspese 9 milioni e 700mila euro. Con lo stesso risultato: tanto rumore per nulla. Perché ...

da dinamiche interne (le criticità presenti nell'alleanza tra Pd e 5Stelle per Majorino e la storia politica personale per). Il dato dell'astensione è comunque preoccupante, perché... ma il bilancio totale supera quota 35mila, un numero eguali in tutta la Lombardia. L'...94% delle Regionali, nonostante un candidato dal nome blasonato come Letizia.

Moratti si è rivelata un flop clamoroso ... Anzi no, a tutela dei più forti me senza ammetterlo mai. Nell’illusione che anche Meloni, come le altre mode, passerà presto e gli italiani andranno dolenti ...Senza dimenticare che l’astensione ... Certo è che, almeno per gli azzurri, sarebbe potuta andare molto peggio: la corsa di Letizia Moratti, ex vice dello stesso Fontana, e considerata il volto ...