Monza-Milan | la designazione arbitrale | c'è Rapuano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Di seguito la squadra designata per, 23esima giornata di Serie A: Sabato 18/02 h. 18.00

Sabato 18/02 h. 18.00 RAPUANO DI IORIO " SCATRAGLI IV: MARCENARO VAR: MARINI AVAR: Il derby, in programma sabato alle 18, affidato a Rapuano di Rimini ROMA - Andrea Colombo è stato designato per Sassuolo - Napoli, anticipo della 23esima giornata in programma venerdì sera

Subito testa al Monza: oggi seduta a Milanello per il Milan Milan News

Milan, Tomori e Bennacer da valutare in vista del Monza Milan News

Monza-Milan: arbitra Rapuano Milan News

Verso Monza - Milan, Pioli 'avverte' i brianzoli: 'Siamo guariti, ecco come ho cambiato la squadra' Monza-News

Colombo arbitrerà Sassuolo-Napoli, a Rapuano Monza-Milan - Calcio Agenzia ANSA

Ieri sera il Milan è sceso in campo per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Nel momento più complicato della stagione, i ragazzi di Pioli ...Sono stati ufficializzati gli arbitri delle gare della ventitreesima giornata del campionato di Serie A. L’AIA ha diramato le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie A: Monza-Milan sarà ...