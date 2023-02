Monterotondo | aggressione a sfondo razzista

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Un ragazzo di origini straniere è stato vittima di un’, provincia di Roma. Dopo essere uscito per incontrare un amico in un bar, il giovane ha incontrato un gruppo di quattro ragazzi che lo hanno insultato e poi aggredito con calci e pugni. Il 31enne è stato ferito e ha dovuto ricorrere alle cure mediche presso l’ospedale Santissimo Gonfalone, dove gli sono stati dati dieci giorni di prognosi. L’amico della vittima ha denunciato l’sui social media, esortando a punizioni severe per gli autori dell’atto. I carabinieri stanno investigando sull’episodio. L'articolo proviene da Italia Sera.

Secondo il racconto del giovane ai militari della stazione dil'sarebbe avvenuta intorno all'1:30 della notte fra sabato 11 e domenica 12 febbraio sulla via Salaria, a ...RIETI - Il giorno dopo la tentatada parte di alcuni tifosi del1935 a giocatori e dirigenti del Fiamignano Valle del Salto, si cerca di fare chiarezza su cosa abbia realmente scatenato l'ira e la reazione dei ...

Il 31enne italo-capoverdiano soccorso e medicato in ospedale, dimesso con dieci giorni di prognosi. Poi si è recato dai carabinieri. «Ero uscito per raggiungere un amico in un locale. Quelli erano esa ...La vittima si è presentata ai carabinieri con il referto del pronto soccorso. "Mi hanno gridato negro di me***" ...