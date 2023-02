Mondiali sci oggi finale parallelo femminile e maschile | dove vederlo in tv e in streaming

Siamo ormai nella fase conclusiva deidi Courchevel/Méribel 2023 . Spazio ora ai paralleli , quello maschile e quello femminile, con le finali in programma a partire dalle ore 12. In casa Italia si sono qualificati in quattro: ...CUNEO CRONACA - "Un Borgo di Cioccolato" celebra i successi di Marta Bassino con due appuntamenti da non perdere: "Viva Marta", la festa per il rientro daiche si terrà venerdì 17 febbraio, alle 21 , presso lo stadio comunale Pedona di Borgo San Dalmazzo. In collaborazione tra Ente Fiera Fredda, Comune di Borgo San Dalmazzo e Fan Club Marta ...

Shiffrin, che sorpresa: a poche ore dal gigante mondiale annuncia la separazione con il coach Mike Day NEVEITALIA.IT

Paura Shiffrin: minacciata dagli ambientalisti, è sotto scorta La Gazzetta dello Sport

MONDIALI SCI FEMMINILE, BRIGNONE E BASSINO FAVORITE NEL GIGANTE SNAI Sportnews

Odermatt, discesa perfetta: l'oro mondiale è suo, rivivilo Eurosport IT

Oggi è una giornata che per molti conterà poco, eppure per alcune nazioni potrebbe rappresentare uno spartiacque nel medagliere dei Mondiali di sci alpino 2023, perché si assegneranno ben due titoli.