Mondiali Oberhof 2023 | Vittozzi bronzo nell’individuale | “Mi ripaga anni di sofferenza”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Lisaconquista la medaglia difemminile aidi. Per lei si tratta della seconda medaglia in questa rassegna iridata dopo l’argento conquistato nella staffetta mista, un Mondiale che sembrava compromesso dopo l’attacco febbrile che l’aveva costretta a saltare la pursuit. “Sabato ero proprio sotto un treno, non avrei mai pensato di rimettermi così in fretta, anche perchè avevo 38 di febbre – ha detto la 28enne – Ho sempre creduto di recuperare per questa gara, ho cercato di correre con intelligenza perchè sapevo di non avere energie infinite, è stata una condotta intelligente. Sull’ultimo colpo mi sono mangiata le mani, ho lasciato per strada la vittoria ma questo è il biathlon, lo accetto e mi godo questo...