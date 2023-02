Mondiali di Sci | Bassino fuori nel parallelo | “Ho fatto fatica | ma ora c’è il gigante”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Norvegia grande protagonista nelindividuale deidi Coruchevel-Méribel, in Francia, con tre medaglie portate a casa sulle sei a disposizione tra gara maschile e gara femminile. Neldonne, Marie Therese Tviberg si è messa al collo l’oro al termine di una finale in cui nella seconda run – dopo una prima conclusa ex-aequo -, è stata strepitosa, fino a terminare nettamente avanti all’elvetica Wendy Holdener, che ha comunque potuto fregiarsi del secondo argento in questa rassegna iridata, sesta medaglia in carriera in un Mondiale. La compagna di squadra Thea Louise Stjernesund, si è presa il bronzo (dopo aver perso per 6 centesimi la semifinale con Tviberg), davanti alla padrona di casa Marie Lamure, quarta. La giovanissima transalpina aveva eliminato Martaagli ottavi di finale: per la ...