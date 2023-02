Modena-Lubiana oggi in tv | orario e diretta streaming ritorno quarti Cev Cup maschile 2023 volley

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Tutto pronto per Valsa Group-ACH, gara dideidi finale della Cev Cup2022/di. I Canarini di Andrea Giani, dopo la vittoria per 3-1 dell’andata, scendono sul campo di casa per conquistare almeno due set e assicurarsi il passaggio del turno. La formazione slovena va invece a caccia dell’impresa per rinviare tutto al Golden Set e tenere vive le speranze. Si preannuncia battaglia: chi accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 15 febbraio al Pala Panini di. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfidadella Cev Cupdi ...

La Modena sorprendente di SuperLega lascia di nuovo spazio alla Modena ‘bella di notte’ di Coppa Cev, quella che vuole fare il suo percorso da favorita nel proprio braccio europeo per entrare nelle pr ...Lubiana è una squadra forte che all’andata non è riuscita a esprimersi al top, ma sappiamo che verranno a Modena per vincere e noi vogliamo conquistare i due set che ci servono per passare il turno.