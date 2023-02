MOC | una fotografia dello stato di salute dell’osso… non solo in menopausa

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) È l’esame di riferimento per prevenire, diagnosticare e controllare l’evoluzione dell’osteoporosi. Non invasivo e di facile esecuzione, è consigliato in particolare (ma non) alle donne oltre i 65 anni. È la Mineralometria Ossea Computerizzata, più comunemente chiamata MOC. Ma quando bisognerebbe farla? E ogni quanto? Ne parliamo con il dottor Alberto Castoldi, responsabile dell’area di diagnostica per immagini del Centro Diagnostico Treviglio, dove è possibile sottoporsi a questo esame con macchinari di ultima generazione. Dottor Castoldi, a cosa serve in particolare questo esame?“La Mineralometria Ossea Computerizzata è un esame radiologico che si avvale dell’emissione di raggi X che serve per studiare lodidelle ossa e in particolare verificare la quantità di calcio presente. In pratica, grazie a questa indagine, ...