Mirko Farci | ucciso a 19 anni per aver difeso la madre | ergastolo per l’ex della donna

È la sentenza pronunciata nel pomeriggio dalla Corte d'assise di Cagliari nei confronti di Masih Shaid, il pakistano di 31 anni accusato di aver ucciso, il figlio 19enne della sua ex compagna Paola Piras. L'11 maggio del 2021era intervenuto per salvare la donna dall'aggressione avvenuta a Tortolì (Nuoro). L'imputato era presente ...... Giovanni Massidda: ergastolo con isolamento diurno per 4 mesi, per l'omicidio premeditato di, il figlio 19enne della sua ex compagna Paola Piras , 50 anni. Il ragazzo era intervenuto ...

Dopo il pronunciamento della sentenza che ha inflitto l'ergastolo a Masih Shahid, Paola Piras si è sciolta in lacrime, così come il figlio maggiore Lorenzo, la nonna paterna e gli zii di Mirko Farci, ...Tutelata da un separé, ha parlato questa mattina nell’aula della Corte d’assise di Cagliari, dove Shahid è stato condannato all’ergastolo e a 4 mesi di isolamento diurno per l’omicidio di Mirko Farci ...