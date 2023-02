Miracolo del Milan | Sacchi arriva a celebrare Giroud stopper E vuole più contropiede

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) La nottata rossonera è passata. L’1-0 al Tottenham è una panacea non una semplice andata degli ottavi di Champions. Ilritrovato è il leit motiv sulla stampa italiana. E se dall’estero segnalano la compattezza “italiana” – insomma, un po’ di sano catenaccio – della squadra di Pioli, in tal senso tocca registrare la virata di Arrigo. Non capita tutti i giorni di leggere un’intera intervista ache elogia difesa&del. Sulla Gazzetta dello Sportaddirittura si spinge a elogiare, dice che “è la dimostrazione che in campo c’era lo spirito giusto. Tutti si sono aiutati, tutti hanno dato l’anima e alla fine èta vittoria”. “In difesa sono stati ...

