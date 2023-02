Mipel | 5 giorni fra made in Italy e proposte pelletteria-moda provenienti da tutto il mondo

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) (Adnkronos) –, il più importante evento internazionale dedicato allae all’accessorio, si prepara al debutto dell’edizione numero 123, che si terrà dal 19 al 22 febbraio 2023 (orario 9.30 -18.30 per i primi tree 9.30 – 16.00 l’ultimo giorno) nell’area espositiva di Fiera Milano-Rho. Con un percorso espositivo di oltre 4.000 metri quadrati e più di 150 brand selezionati tra marchi storici e aziende emergenti nazionali e internazionali,123 offrirà una visione completa sulle nuove collezioni autunno/inverno 2023-24. La fiera – organizzata con il sostegno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci), di Agenzia Ice e con il patrocinio del Comune di Milano – si svolgerà anche quest’anno in contemporanea a Micam Milano e TheOneMilano e ...

che vedrà Mido (4 - 6 febbraio), Lineapelle (21 - 23), ma anche Homi Fashion&Jewels e la quattro giorni di Micam, Mipel e TheOne Milano.

