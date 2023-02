“Mio padre è l’uomo più perseguitato del mondo” | le parole di Barbara Berlusconi

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “Miopiùdel, con 86 processi e più di 4000 udienze”. Così, interpellata dall’Ansa, commenta l’assoluzione di Silvionel processo Ruby ter. “È un processo surreale, che nemmeno doveva cominciare – aggiunge -. Uno strascico del primo processo Ruby, nel quale mioera già stato assolto con formula piena”. “Il tribunale oggi afferma che il fatto addirittura non sussiste. Da figlia – spiega ancora – provo una doppia amarezza: oltre al danno di immagine, non tutti comprendono come i processi colpiscano l’animo, ma soprattutto la salute della persona indagata”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... 'Non voglio tornare a casa, ho paura della mia famiglia', ha detto, 'Vorrei vivere con il... Le autorità hanno fatto irruzione in casa e arrestato il, mettendo in una struttura protetta la ...Ero entusiasta delle escursioni dolomitiche checonsentiva, ma non rasserenata. Azzardavo, nelle salite più aspre, per immergermi nel cielo terso, di cui desideravo essere parte. Godevo di ...

"Vi racconto mio padre, il partigiano Bepi" il Resto del Carlino

Lo dico al Corriere - «Mio padre telegrafista disperso nel Basso Don» Corriere della Sera

Moggi ospite a CM: 'Io agente per 'colpa' di Cannavaro. Mio padre ... Calciomercato.com

REGIONALI, TIERO (FDI): "DEDICO LA VITTORIA A MIO PADRE" Latina Tu

Marina Berlusconi: «Importante essere arrivati alla verità ma mio padre ha pagato un prezzo troppo alto» Corriere Milano

Marina Berlusconi, la figlia maggiore dell'ex premier è presidente di Fininvest e Mondadori «Ci sono voluti nove anni perché mio padre venisse assolto, e assolto “perché il fatto non sussiste”, da una ...Mattino Cinque parla di una storia di cronaca, ascoltando l'appello della diretta interessata. Nel corso della trasmissione Federica Panicucci manda in onda un appello di una giovane ...