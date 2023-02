(Di mercoledì 15 febbraio 2023) che l’ha condotta nel carcere di San Vittore Una donna di circa 27 anni di, forse affetta da problemi psichici, ha ustionato la figlia di appena 17 mesi con uno. La donna avrebbe giustificato ildichiarando di voler igienizzare la bambina, ma secondo le indagini la motivazione sarebbe un’altra. La donna, sembra, abbia agito di proposito e con l’intendo di far ricoverare la bambina. Infatti, è risultato che la piccola negli ultimi 5 mesi è stata ricoverata in tre ospedali diversi, Varese, Pavia e. Ciò avrebbe insospettito i medici che hanno fatto avviare un’indagine e grazie all’ausilio di telecamere nascoste, hanno scoperto che le lesioni presentatebambina potevano essere state causate volontariamente proprio. Leggi anche: ...

Milano, bimba ustionata dalla madre con uno spray. Ecco il motivo del gesto che l'ha condotta nel carcere di San Vittore Una donna di circa 27 anni di Milano, forse affetta da problemi psichici, ha ...