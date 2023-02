Milan-Tottenham | Tonali | “Potevamo fare anche di più Ora guardiamo avanti”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “Avevamo preparato la partita con questa intensità. Nonsbagliare questo aspetto, abbiamo messo in campo i valori che ci siamo portati dietro in questi anni. Siamo felici lo stesso, maqualcosa in più”. Lo ha detto il centrocampista delSandrodopo la vittoria per 1-0 sulnell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Qualche rimpianto sul campionato c’è, ma è il momento di pensare ai prossimi impegni: “Con questoi punti sarebbero stati diversi. Ma il passato è il passato,, a partire da Monza”, spiega a Sky l’ex Brescia.spiega che “la difesa a tre ci dà più sicurezza” e che “Kane era il primo problema ...