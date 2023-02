Milan-Tottenham 1-0 | Tatarusanu eroe social | meme e commenti | VIDEO

Attimi di imbarazzo tangibile , ieri sera negli studi di SkySport . Sul pre - gara dicala, infatti, il gelo quando l'ex difensore rossonero, Alessandro Costacurta, decide di dedicare un pensiero ad Alberto Zaccheroni , ancora ricoverato in prognosi riservata, dopo la ...Commenta per primo Una grande partita, una prestazione da migliore in campo al suo esordio in Champions League. Thiaw è stato il grande protagonista della vittoria ottenuta dalsul, quasi a sorpresa considerando che di fronte aveva due campioni di livello assoluto come Kane e Son . Autoritario sul gioco aereo, coraggioso e tempestivo nel cercare l'anticipo: ...

Milan-Tottenham 1-0, la felicità di Tonali: "Che notte!" Milan News

Milan-Tottenham, le pagelle di Crudeli: “Ma avete visto cosa ha fatto Pioli!” Il Milanista

LIVE MN - Verso Milan-Tottenham: Thiaw verso una maglia da titolare, out Bennacer Milan News

Milan-Tottenham, Thiaw: "Vittoria incredibile. Ci ho messo un po', ma ora mi sento a casa" Sky Sport

ROMA - La settimana europea è iniziata bene per il calcio italiano con il successo del Milan sul Tottenham in Champions e prosegue con l'andata ...La direzione arbitrale di San Siro non convince appieno: manca un cartellino rosso al difensore degli inglesi La moviola di Milan-Tottenham, match di andata degli ottavi di Champions League vinto dai ...