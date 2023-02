Milan-Tottenham 1-0 | social scatenati per il gol di Brahim Díaz | VIDEO

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Un gol dial 7' ha regalato alla vittoria sula 'San Siro'. Suitifosi rossoneri in delirio per la rete. Ecco, dunque, neldi 'GazzettaTV' meme e reazioni divertenti dopo il guizzo del fantasista andaluso

Brahim Diaz, 23 anni, festeggia con Theo Hernandez (25): i due hanno confezionato al 7' il gol del vantaggio per i rossoneri contro il. Al ritorno agli ottavi di finale di Champions dopo 9 anni... Rai Uno " Come se non ci fosse un domani ha appassionato 2.409.000 spettatori (12.6%); Canale Cinque " Champions Leagueha avuto 4.447.000 spettatori (21.7%); Rai Due " ...

Milan-Tottenham, le pagelle di CM: Thiaw impressionante, è tornato turbo Hernandez. Tonali leader indiscusso Calciomercato.com

Champions: in campo Milan-Tottenham 1-0 - Calcio Agenzia ANSA

Leao dopo Milan-Tottenham: "Secondo me questa partita doveva finire 3-0. A Londra per vincere e... Milan News

Milan-Tottenham 1-0: gol e highlights La Gazzetta dello Sport

Champions League: Milan-Tottenham 1-0, Diaz decide l'andata degli ottavi - Sportmediaset Sport Mediaset

e vanno subito in vantaggio con Brahim Diaz, poi giocano una gara ordinata e controllano gli attacchi degli Spurs, mai realmente pericolosi. Nella ripresa occasioni clamorose per De Ketelaere e Thiaw.Di Redazione Sport Come in tutte le partite si è tenuto un minuto di silenzio per le vittime del terremoto, a San Siro però è risuonato chiaro l'insulto per Antonio Conte Come in tutte le… Leggi ...