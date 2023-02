Milan-Tottenham 1-0 | Pioli | “Il vantaggio poteva essere più ampio”

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Stefano, allenatore del, ha parlato dopo l’importantissima vittoria a San Siro per uno a zero contro ildi Antonio Conte. Il tecnico dei rossoneri ha parlato dell’ottima partita difensiva dei suoi, dei rimpianti per il mancato raddoppio e le impressioni sul nuovo modulo. Ora per ilc’è l’ostacolo Monza al Brianteo, sabato una sfida importante per capire se è finita davvero la crisi.: “Una buona prestazione” Il tecnico emiliano ha parlato cosi della bella gara dei suoi: “È stata una partita difficile come ci aspettavamo. Abbiamo fatto una buona gara, sappiamo quanto sarà ancora tosta per il passaggio del turno. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, con tanto lavoro di squadra. Sono soddisfatto. L’allenatore è ...