Milan-Tottenham 1-0 | Conte | “Faccio i complimenti al Milan”

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Antonio, manager del, ha parlato dopo la deludente sconfitta per uno a zero contro ildi Pioli. A San Siro gli Spurs fanno fatica specialmente in fase offensiva, dopo un primo tempo in crescita i londinesi crollano alla lunga. Per il secondo round, di questa affascinante sfida,recupererà almeno Hojbjerg in mezzo al campo. Per Rodrigo Bentancur, purtroppo, stagione finita.: “Onore al” Il tecnico ex Juve e Inter ha parlato cosi della sconfitta di San Siro: “E’ stata una partita intensa, giocata alla pari e con grande equilibrio. Abbiamo commesso l’errore di concedere il gol dopo cinque minuti: in quel caso potevamo fare molto, molto meglio. A ...