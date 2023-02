Milan | Tonali | «Abbiamo messo tutto in campo Ora basta pensare al passato | testa avanti»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Sandro, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro il Tottenham Sandro, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro il Tottenham. Le sue dichiarazioni: «Ho preso una botta, sto bene. Partita? Era questa l’intensità e il livello d’approccio per la sfida. Dovevamo metterein, l’fatto anche se potevamo fare qualche gol in più madato. Rimpianti? Sicuramente i punti sarebbero stati diversi, ma ile ora puntiamo al futuro. Difesa a 3? I movimenti anche in uscita di nostri centrocampisti sono diversi e siamo più tranquilli sapendo che dietro c’è comunque un ...