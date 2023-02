Milan | incasso record col Tottenham | è il più alto della storia in Italia

A parlare così dopo l'1 - 0 rifilato al Tottenham di Antonio Conte nell'andata degli ottavi di Champions League è stato Brahim Diaz , fantasista del, autore del gol vittoria che consentirà ...C'è intesa piena invece con il pubblico rossonero: l'(con 74 mila paganti) é da record ... Quel che stupisce è la capacità fisica e non solo deldi Pioli di passare da una difesa gruviera ...

A San Siro l'incasso italiano più alto di sempre: oltre 9 milioni di euro! La Gazzetta dello Sport

San Siro fa la storia per Milan-Tottenham: incasso da oltre 9 milioni di euro, il più alto di sempre in Italia Eurosport IT

Milan-Tottenham, che cifra incredibile! E' il record d'incasso italiano Tutto Napoli

Milan, incasso monstre contro il Tottenham: nuovo record italiano Sportitalia

Milan-Tottenham, numeri da record sugli spalti: incasso senza precedenti in Italia Mediagol.it

I rossoneri si sono ritrovati nella notte di Champions League. Come Dando spazio al talento giovane e seguendo le intuizioni di Pioli, che una settimana fa veniva criticato per le ...E invece no. Milan-Tottenham resterà nella storia per l’incasso record (per ora): 9.133.842 euro, per la precisione. Numeri da primato. Il ritorno del Milan agli ottavi di finale di Champions League ...