Milan | incasso da record contro il Tottenham

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Si è giocata ieri sera la sfida di Champions League trasul prato della Scala del calcio. Un match tra due grandi club che, nel giorno dedicato agli innamorati, ha tenuto incollati ai gradoni di San Siro ben 74.320 tifosi. Neanche Cupido, insomma, è riuscito a fermare la passione dei sostenitori rossoneri e dei tifosi della squadra di Antonio Conte. O forse, al contrario, è proprio il Dio dell’amore che non ha esitato a lanciare ancora una volta le sue frecce. Vittorioso, ilha disputato una gara lontana dall’andamento delle ultime partite di campionato. Addirittura molti hanno parlato di “Diavolo rinato”. Tutto è da dimostrare, certo, ma intanto, come l’autore del goal vittoria ha dichiarato, “Abbiamo illuminato tutti San Siro, noi in campo e i tifosi sugli spalti che sono stati fantastici“. Così si è ...

MILANO - Nel giorno di San Valentino (in questa data una sola sconfitta in 15 partite) l'amore di San Siro (da record assoluto diin Italia, 9.133.842 euro) è tutto per ildi Champions League. Battuto 1 - 0 il Tottenham di Antonio Conte, davanti a patron Gerry Cardinale, nell'andata degli ottavi, dove il Diavolo ...O meglio, straccia il precedente primato che apparteneva sempre a Milano: Inter - Barcellona del 2019 condi 7.889.495. Ieri sera- Tottenham ha portato nelle casse dei rossoneri 9.133.

