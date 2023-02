(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Un gol per illuminare San Siro nella notte più prestigiosa, un gol per il. E' stata una serata magica per Brahim, decisivo...

15/02/2023 - 14:58 Ilha battuto a Sans Siro per 1 - 0 il Tottenham nella partita d'andata degli ottavi di finale della Champions League. Il gol di Brahimal 7' è stato sufficiente per ottenere la vittoria, ...... ilsorride anche in Champions League aggiudicandosi l'andata degli ottavi di finale contro il Tottenham. A San Siro finisce 1 - 0 grazie al gol di Brahima inizio partita: buona ...

Diaz, notte da 10 per il suo Milan: così può strappare il riscatto La Gazzetta dello Sport

Champions, Milan-Tottenham 1-0: Brahim Diaz punisce Conte VIDEO Tuttosport

Milan, Diaz e un gol per il futuro: i piani di Maldini e l'idea del Real Calciomercato.com

Milan, Diaz: 'Due vittorie di fila non significano nulla, ma abbiamo una squadra incredibile e i tifosi di più' Calciomercato.com

L'apertura del CorSport sul Milan: "Diaz sia lodato" Milan News

Presente negli studi di Mediaset dopo Milan-Tottenham, l'ex rossonero Christian Panucci ha parlato così della prestazione di Brahim Diaz, autore del gol vittoria: "E' stato determinante, ha giocato ...Un gol per illuminare San Siro nella notte più prestigiosa, un gol per il futuro. E' stata una serata magica per Brahim Diaz, decisivo nella vittoria del Milan sul Tottenham nell'andata degli ottavi d ...