... domani al voto finale alla. Siamo molto preoccupati . si legge nell'appello, riportato da Sea Watch - per il decreto in merito ai salvataggi civili in mare che è stato promulgato dal Governo ...La lettera dei deputati tedeschi approfondimento Dolore e speranza nei racconti dei... al voto finale alla. 'Siamo molto preoccupati - si legge nell'appello riportato da Sea Watch - '...

Soccorsi in mare. La Camera ha votato la fiducia sul Decreto legge sulle Ong Avvenire

Decreto legge ONG e migranti: la Camera ha dato il via libera alla ... lentepubblica.it

Migranti: ok Camera a dl Ong con 187 sì Il Tirreno

Migranti, passa alla Camera l'odg di Malaguti (FdI) sui Paesi in cui ... Estense.com

Migranti: ok Camera a dl Ong con 187 sì OlbiaNotizie

Così il vicepresidente della commissione Affari costituzionali, Matteo Mauri, intervenendo in Aula alla Camera per esprimere il voto contrario del Gruppo Pd al decreto Ong. “E, inoltre, raccontate la ...Tra i migranti intercettati questa notte dalla Guardia costiera anche 12 donne e 2 minori. I naufraghi sono stati portati all'hotspot.