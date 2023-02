Migranti | Mauri Pd | ' dl Ong danno immenso per migliaia di esseri umani'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - “Facciamo un'operazione di verità. Questo non è un ‘decreto per la gestione dei flussi migratori', ma un ‘decreto contro le Ong' o, meglio, un ‘decreto contro i salvataggi in mare'. Punto. Con un decreto di poche righe, un decretino, producete unperdi donne, uomini e bambini così disperati da mettere le proprie vite nelle mani di trafficanti senza scrupoli". Così il vicepresidente della commissione Affari costituzionali, Matteo, intervenendo in Aula alla Camera per esprimere il voto contrario del Gruppo Pd al decreto Ong. "E, inoltre, raccontate la storiella che qualche nave delle Ong, puntini isolati nel Mediterraneo, rappresenterebbe un Pull Factor? Cioè un elemento che favorirebbe le partenze? Ma avete capito che il punto non è quello che attira, l'ipotetico ...