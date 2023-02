Migranti | il tribunale di Catania boccia la gestione del caso Sos Humanity | “Fornire assistenza a ogni naufrago senza distinzioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Né “sbarchi selettivi” né “carichi residuali”. La sezione Immigrazione delcivile dihato su tutta la linea ladeinaufraghi al porto dioperata dal governo Meloni a novembre. E resa celebre dalle definizioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per spiegare il blocco della nave della ong tedesca Sosarrivata con 179 persone salvate in mare. Fatti sbarcare i più fragili per motivi di salute, 35 persone ritenute non abbastanza ammalate sono state trattenute a bordo per giorni secondo un decreto interministeriale del governo. Una situazione risolta dai medici che hanno messo nero su bianco come neanche gli altri stessero poi così bene, soprattutto dal punto di vista psicologico. I 35 però – provenienti da ...