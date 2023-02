Migranti | ennesimo naufragio al largo della Libia | 7 sopravvissuti | 62 dispersi

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) È tragico il bilancio di vittime dopo l’al. A denunciare l’accaduto questa mattina è stato l’Onu, che fina da subito ha parlato di“presumibilmente morti”. Fatta eccezione per i, ierano in tutto 73, 11 dei quali recuperati senza vita. All’appello ne mancano ancora 62. Flavio Di Giacomo, portavoce dell’Oim, ha fatto sapere che isono solo 7, portate in ospedale in condizioni disperate. Il barcone sul quale viaggiavano 80era partito da Qsr Al Kayer. I cadaveri sono stati “recuperati dalla Mezzaluna rossa libica e dalla polizia locale”.

Tragico bilancio, questa mattina, per l'naufragio dipartiti dalle coste libiche: come denuncia l'Onu, 11 persone sono morte e altre 62 risultano disperse dopo che l'imbarcazione sulla quale navigavano è andata a fondo al

Almeno undici i corpi recuperati e decine di dispersi in un naufragio al largo della Libia. Lo dice l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni delle Nazioni Unite. Sarebbero almeno 73 le vittim ...Il barcone su cui viaggiavano un'ottantina di persone era partito da Qasr Al Kayer. Solo sette sopravvissuti, ricoverati in ospedale in condizioni "estremamente disastrose" ...