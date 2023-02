(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Il decreto contro le Ong non fermerà i, aumenterà soltanto le. Un'infamia contro il diritto internazionale, contro chi salva vite in mare. Questo Governo trasforma tutto in propaganda e provvedimenti bandiera. Forte coi deboli, debole nel trovare soluzioni". Così Enzo, del Pd, su Twitter.

Lo afferma Enzo, deputato del Pd, su Twitter.Italiani, quando anche noi lasciavamo la Patria ingrata per cercare fortuna o almeno pane in terre ... Arrivarono finanche esponenti comunisti come Giorgio, inviato dal PCI per dare ...

Migranti: Amendola, ‘dl Ong non ferma flussi, aumenta solo tragedie’ Il Sannio Quotidiano

Due pene e due misure - DINAMOpress DinamoPress

Il Reddito non va abolito ma ampliato: sabato presidio Piazza Amendola a Salerno - Salernonotizie.it Salernonotizie.it

L'Opinione delle Libertà L'Opinione delle Libertà

Report, i silenzi del sindaco, le domande sul Pnrr. E c'è chi sogna ... StatoQuotidiano.it

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Il decreto contro le Ong non fermerà i flussi, aumenterà soltanto le tragedie. Un’infamia contro il diritto internazionale, contro chi salva vite in mare. Questo Governo t ...Italiani migranti lasciarono il segno in Tunisia, poi arrivò Burghiba e li cacciò: memorie di quando anche noi cercavamo lontano lavoro e pane ...