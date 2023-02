Migranti | alla Camera passa il Decreto securista | nel Mediterraneo si continua a morire

... pari al 34% deigiunti in Italia attraverso il flusso della Tripolitania'. A parlare è il contrammiraglio della Guardia Costiera Giuseppe Aulicino, in audizioneCamera alle Commissioni ......sia interne che internazionali vietano di "introdurre divieti o di discriminare tra i", oltre a imporre "tempi brevi per l'inoltro della domanda e per l'accertamento del diritto...

Migranti alla mercé degli algoritmi | il manifesto Il Manifesto

Al Centro Porta Nova focus sui migranti il Resto del Carlino

Undici corpi ritrovati e 62 dispersi in un naufragio al largo della Libia Avvenire

Migranti, nave verso Ancona Venerdì lo sbarco al porto il Resto del Carlino

Come alberi in cammino: storie dei migranti alla Biblioteca Gronchi CASCINA notizie

Dopo lo sbarco del 31 dicembre, nel fine settimana la nave Ocean Viking arriverà di nuovo al porto di Ravenna con a bordo 84 migranti, di cui 58 minori non ... riunione di coordinamento in Prefettura, ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...