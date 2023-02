Michele Placido | «A Bergamo sul palco del Donizetti e a vedere la Carrara»

Il debutto sul grande schermo arriva con Ovunque sei di. Nel 2006 è nel cast di Paolo Sorrentino per il film L'amico di famiglia , in concorso al Festival di Cannes, e sempre nello ...... artisti che hanno raccontato e racconteranno il loro impegno in Calabria nei prossimi mesi attraverso i loro set, come il regista Mimmo Calopresti, il regista ed attore, i registi ...

Grandissimo successo per Michele Placido al Donizetti con "La bottega del caffè" Prima Bergamo

Donizetti, quasi 8 mila spettatori per Michele Placido e «La bottega ... L'Eco di Bergamo

Michele Placido al Donizetti, un Goldoni che parla di oggi Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Elodie semina pezzi di Puglia: dal palco di Sanremo con Carolina Bubbico al video di "Due" con Michele Placid… La Repubblica

Michele Placido: «La decadenza di un tempo torna ciclicamente a farsi sentire» Corriere Fiorentino

Michele Placido con al Bottega del Caffè si confronta con un classico di Goldoni e riscuote grande successo anche tra il pubblico bergamasco, oltre 8mila presenze nelle 7 repliche andate in scena al ...ROVIGO - Michele Placido protagonista al Teatro Sociale, domenica 19 febbraio. Nuovo appuntamento con la stagione di prosa domenica alle 21, andrà in scena “La bottega del caffè” di Carlo Goldoni, con ...