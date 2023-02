Michaela Castelli | dimissioni | cosa è successo

(Di mercoledì 15 febbraio 2023), presidente del consiglio di amministrazione di Acea, ha presentato leinaspettate per motivi personali, ma fonti anonime indicano che la diversità di vedute rispetto al socio di maggioranza potrebbe essere stata determinante. La nomina del nuovo amministratore delegato Fabrizio Palermo, indicato dal sindaco Gualtieri, potrebbe aver contribuito alla decisione di. Il Campidoglio è già alla ricerca di un sostituto pere il nome potrebbe essere annunciato a breve. Non vi è alcuna conferma che lesiano legate alle recenti notizie sugli atteggiamenti di Palermo nei confronti delle hostess. L'articolo proviene da Italia Sera.

