Michael Douglas | chi è la moglie Catherine Zeta Jones | età | carriera | film | oggi | figli | vita privata | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Colpo grosso per Serena Bortone per la sua puntata diè un altro Giorno prevista per il primissimo pomeriggio di questo mercoledì 15 febbraio 2023: in studio, tra i diversi ospiti, infatti, ci sarà anche il mitico divo del cinema, l’attore simbolo di tantissimiche sono ormai entrati nel nostro immaginario collettivo e che hanno fatto la storia del cinema. Inoltre, l’affascinante attore ha unabellissima, anche lei diva del cinema, che ha rubato il cuore a molti telespettatori:. In questo articolo cercheremo di conoscerla meglio, continuate a leggere! Quali sono idi Natale al cinema? I titoli di dicembre 2022 Chi è la bellissima...