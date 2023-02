Mettere un cane nella foto del profilo aumenta le chance di trovare l' amore

Leggi su agi

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) AGI - Gli utenti single che si iscrivono ai portali di appuntamenti sono associati a una possibilità più elevata di ricevere un match seè presente un cagnolino. Lo evidenzia una ricerca commissionata da The Guide Dogs for the Blind Association, condotta dagli scienziati dal Kennel Club. Il team, guidato da Paul Martin, ha eseguito un sondaggio su mille adulti britannici iscritti a una applicazione o a un sito di incontri. Stando a quanto emerge dall'indagine, circa i due terzi degli intervistati hanno riferito dipiù interessante i profili in cui comparivano immagini di cani. Il 60 per cento della coorte riteneva poi che possedere animali domestici fosse in generale un tratto associato a una maggiore predisposizione a instaurare una relazione stabile. I proprietari di animali domestici ...