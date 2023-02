Meteo Roma del 15-02-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)e ritrovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni né di nubi basse su Pianura Padana in Liguria di levante al pomeriggio c’è lì per lo più soleggiato in su tutti i settori in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi Ancora nebbie e foschie nubi basse su Pianura Padana in Liguria al centro tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con Ampi spazi di sereno addensamenti da nuvolosità basta sulla Toscana tempo del tutto stabile anche in serata con un grazie tra Lazio e Toscana e prevalenza di cieli sereni altrove al sud Al mattino tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni nuvolosità basta sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con c’è più soleggiati in serata si rinnovano condizioni ...