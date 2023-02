Meteo mercoledì | ancora anticiclone sull’Italia | con qualche nebbia e temperature miti

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Questa volta però l’alta pressione garantirà tempo soleggiato praticamente ovunqueconannuvolamento più consistente sul Salento e tra Sicilia e Calabria, in particolare sul versante tirrenico, ma senza fenomeni. Da segnalarebanco di nebbie nelle ore più fredde sulla Pianura Padana. Clima mite conben oltre la media del periodo. Massime ovunque comprese tra 13 e 17°C, minimefreddine, specie al Centro-Nord con valori tra 0 e 5°C. Aumento termico che si avvertirà maggiormente in montagna. Zero termico oltre i 2500m.MERCOLEDI’ 15 FEBBRAIO. Nord: Cielo sereno o poco nuvoloso con banchi dinelle ore più freddo lungo il Po; entro sera nubi in aumento sulla ...