Messina Denaro | il legale | E' grave | in carcere non curato bene - Ma i medici | Condizioni generali buone

Affetto da un tumore al colon ,sta combattendo contro il male sostenendo le sedute di chemioterapia in un ambulatorio ad hoc ricavato di fronte alla cella del carcere di massima sicurezza de L'Aquila, dove è detenuto ...A parlare per la prima volta con RaiNews24 è l'avvocatessa Lorenza Guttadauro, legale di fiducia oltre che nipote di Matteo, a proposito del primo interrogatorio avvenuto nel carcere ...

Matteo Messina Denaro trovò lavoro alla zia con una telefonata. Intercettazione torna al centro delle indagini Virgilio Notizie

Il manoscritto e il messaggio per la figlia ritrovati nel covo di Matteo Messina Denaro Open

A Messina Denaro bastò un quarto d'ora per trovare un posto di lavoro alla zia Giornale di Sicilia

Matteo Messina Denaro, «Ecco perché non collaborerà» Vanity Fair Italia

'Le sue condizioni sono molto gravi. Non credo che la cella possa essere paragonata ad un ambulatorio medico. Non so se lo stanno curando bene'. Parla per la prima volta con RaiNews24… Leggi ...Le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro "sono molto gravi". Lo ha detto L'avvocato Lorenza Guttadauro, legale di fiducia e nipote del boss, aggiungendo: "Non credo che la cella possa essere p ...