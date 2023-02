Messina Denaro | i medici del carcere smentiscono la nipote-avvocata | come sta davvero il boss mafioso

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Poche ore fa era stata ladi Matteoa gettare ombre sulle cure che ildi Cosa Nostra starebbe ricevendo in. A rispondere ai dubbi ora sono gli stessiincaricati di occuparsi dell’ex latitante: «Le condizioni generali del paziente sono buone», hanno detto daldi massima sicurezza de L’Aquila, dovesi trova al 41bis. «Quanto riportato dalla legale non corrisponde al quadro clinico», continuano le fonti sanitarie, respingendo le perplessità dell’avvocato. «Non credo che la cella possa essere paragonata a un ambulatorio medico», aveva detto Lorenza Guttadauro, mettendo anche in dubbio tra le righe l’idoneità delnel rimanere al ...

Grata a Berlusconi, ma forse sarebbe stato meglio non averlo mai incontrato" La nuova vita di Mario Moretti: dall'esecuzione di Aldo Moro al volontariato in una Rsa di Brescia, nel ...Le condizioni di salute di Matteo"sono gravi". A parlare con RaiNews24 è l'avvocata Lorenza Guttadauro, legale e nipote del capomafia di Castelvetrano. "Non ho visto la cella ma non credo che possa essere paragonata a ...

Matteo Messina Denaro trovò lavoro alla zia con una telefonata. Intercettazione torna al centro delle indagini Virgilio Notizie

A Messina Denaro bastò un quarto d'ora per trovare un posto di lavoro alla zia Giornale di Sicilia

Il manoscritto e il messaggio per la figlia ritrovati nel covo di Matteo Messina Denaro Open

Nuove accuse a Messina Denaro: l'ex superlatitante decide di rispondere alle domande dei pm PalermoToday

La nipote e legale Lorenza Guttaduro: "Non so se lo stanno curando bene". Fonti sanitarie da L'Aquila: "Sta facendo le terapie compatibili con la sua malattia" ..."Le sue condizioni sono molto gravi”. E’ quanto afferma l’avvocata Lorenza Guttadauro, legale di Matteo Messina Denaro, oltre che sua ...