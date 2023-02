Mercedes W14 | Elliott | ' Fatto tutto quel che volevamo fare sulla W13'

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) E' unapiù leggera, non solo per la livrea con ampissime parti lasciate in carbonio a vista , ma anziper l'introduzione di un telaio alleggerito. E' UnaW14 che promette d'...

E' unapiù leggera, non solo per la livrea con ampissime parti lasciate in carbonio a vista , ma anzitutto per l'introduzione di un telaio alleggerito. E' Unache promette d'essere prevedibile nel comportamento, su tutte le varietà di curve, grazie a un diverso bilanciamento aerodinamico. E' unache, parola del direttore tecnico Mike ...Laha svelato la vettura per la stagione 2023. E' la- in livrea completamente nera - mostrata nel corso di una presentazione speciale in diretta da Silverstone. Così come la Ferrari, che ...

“L’auspicio è che sia veloce come sembra – le parole del team principal della Mercedes, Toto Wolff – Le sfide e le ... Di certo, hanno fatto sapere gli ingegneri del team, la nuova W14 sarà assai più ...Mercedes ha scelto di mantenere, pur con una chiara evoluzione, la caratteristica visivamente distintiva della W13 anche sulla W14. Il direttore tecnico spiega gli interventi cruciali ...