Meno voti ma boom di preferenze | la differenza tra Rocca e Zingaretti

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Roma –ha preso, in termini diassoluti,di Nicolanel 2018, ma in percentuale il suo successo è stato molto più netto: sfiora il 54% contro il 32,9% dell’ex governatore di centrosinistra.infatti è eletto presidente – quando mancano solo 7 sezioni su oltre 5300 – con oltre 943 milane prese 1.018.736. E’ l’effetto dell’affluenza, che nel 2018 fu al 66,5% mentre tra il 12 e il 13 febbraio si è attestata al 37,2. In questo caso l’astensionismo sembra avere colpito in modo più netto il centrosinistra e il M5s. In entrambe le consultazioni i candidati governatori hanno preso più delle loro coalizioni: 79milain più per, 151 mila per ...