Meno tasse se chiedi la fattura | come funziona la novità che potrebbe farti risparmiare tanto

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Lotta all’evasione fiscale e agevolazioni:se rila, leche il Governo vuole attuare Grazie al superbonus è diminuita l’evasione fiscale nell’edilizia, questo è ciò che emerge dai dati analizzati negli ultimi mesi. Un’ottima notizia per l’Italia considerando il miliardo annuo, la quota di evasione fiscale che non si riesce ad abbattere. “Ora queste misure vanno ampliate ad altri settori economici” ha dichiarato in merito a Today Marco Cuchel, presidente dell’associazione nazionale commercialisti.e fatture – ilovetrading.itSi apre una nuova stagione di riforme in Italia, con pensioni e fisco in pole position nella tabella di marcia del governo Meloni. Entro il mese di marzo il viceministro all’Economia, Vincenzo Leo, ha ...