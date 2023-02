Meloni | primi nodi dopo la vittoria Dall' asse franco-tedesco alla guerra

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) La tornata elettorale di Lazio e Lombardia ha fornito alcuni dati politici evidenti. Il governo passa senza scossoni il mini giro di boa dei cento giorni, con un ulteriore elemento di stabilità dovutonon mutazione di equilibri interni. Anzi, il buon risultato della Lega (considerando la lista del partito più quella di Attilio Fontana) in Lombardia, unito ad una tenuta del Lazio, di fatto allontana quel racconto virtuale della vigilia che preventivava scossoni sicurileadership di Matteo Salvini da San Valentino in poi. Oltre a questo, le condizioni oltremodo difficili del centrosinistra consegnano al quadro un assunto: la vera opposizione è rappresentata'agenda. Che continua ad essere molto complessa, per via del quadro geopolitico molto complicato (ma non solo) e chiama i partiti di maggioranza, che su molti temi hanno ...

Sempre il partito diavrebbe rivendicato la presidenza del Consiglio, lasciando la ... LE DECISIONI In attesa di una divisione delle poltrone, la Lega guarderebbe come assessori aidei non ...Le regionali hanno premiato i100 giorni dial governo Rocca ha annunciato di voler rivedere l'intero Piano rifiuti approvato da Zingaretti nel 2019, e da allora il quadro è mutato con ...

