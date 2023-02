Meloni? La garanzia italiana sull’Ucraina L’analisi di Parsi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “Si può essere favorevoli o contrari a Giorgia, ma è evidente che la premier e il suo ministro della Difesa e, complessivamente, il suo partito nel governo, sono gli elementi principalmente più affidabili per il dossier Ucraina”. Lo dice a Formiche.net il prof. Vittorio Emanuele, docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e autore de “Il posto della guerra e il costo della libertà” (Bompiani) che, partendo dal primo anno di guerra che ricorrerà tra pochi giorni, traccia un bilancio delle aspettative europee e italiane, nella consapevolezza che occorre “resistere militarmente e impostare un negoziato con i russi, che non può essere la resa un diktat russo”. Cosa dobbiamo aspettarci da Mosca in occasione del primo anniversario dell’invasione dell’Ucraina e quale dovrebbe essere la risposta euro-atlantica? Mosca sta già ...