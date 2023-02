“Meloni capace”? Polemica tra sinistra Pd Bonaccini-Letta

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il giudizio su Giorgiaagita il Pd, le frasi di Enricosul New York Times e di Stefanoa La7 scatenano le critiche delladel partito e innescano un botta e risposta tra il Nazareno e l'ex ministro Andrea Orlando. Per capire di cosa si parla è necessario un passo indietro, l'articolo del quotidiano in cui si apprezza l'approccio "inaspettatamente ordinario" della premier. Viene citato anche il segretario uscente Pd, secondo il quale sui temi economici e finanziari la"si è rivelata meglio di quello che ci aspettassimo". In particolare, dice, la premier ha messo da parte la linea aggressiva nei confronti dell'Ue e ha deciso di "seguire le regole", evitando di "commettere errori". E poi: "La verità è che lei è forte, in piena luna di miele (con ...