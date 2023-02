Meglio di Parigi e Berlino | gufi abbattuti | da chi arriva la pesantissima conferma

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) La Commissione europea, nelle consuete previsioni economiche invernali, certifica che la crescita della Ue per il 2022 è del 3,5%, mentre il Pil dovrebbe crescere nei Ventisette dello 0,8% quest'anno e dell'1,6% nel 2024. Valori simili a quelli previsti per i Paesi di Eurolandia: +0,9% quest'anno e +1,5% il prossimo. Bruxelles stima inoltre che l'inflazione complessiva scenderà dal 9,2% nel 2022 al 6,4% nel 2023 e al 2,8% nel 2024 nell'Unione, mentre in Eurolandia i prezzi dovrebbero rallentare dall'8,4% del 2022 al 5,6% quest'anno e al 2,5% nel 2024. Analizzando i principali Paesi e incrociando le previsioni Ue con quello che gli Stati hanno investito nell'ultimo anno e mezzo per stemperare gli effetti del caro-energia, dato aggiornato dall'istituto Bruegel, si nota che la Germania ha messo sul piatto 268 miliardi di euro da settembre 2021 ma il suo Pil quest'anno dovrebbe crescere ...