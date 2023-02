Medvedev | ' Von der Leyen è solo una ginecologa che non capisce di economia'

"Ahimé, qui non valgono le regole mediche, cura te ipsum! Dottore guarisci te stesso" ha aggiuntoder Leyen si è laureata in medicina e chirurgia con specializzazione in ginecologia all'...'Ahimé, qui non valgono le regole mediche, cura te ipsum! Dottore guarisci te stesso' ha aggiuntoder Leyen si è laureata in medicina e chirurgia con specializzazione in ginecologia ...

Medvedev: "Von der Leyen Una ginecologa che non capisce di ... Adnkronos

Medvedev: useremo il nucleare se Kiev attacca regioni russe. Von der Leyen: nuove sanzioni a Mosca RaiNews

L'ultimo delirio di Medvedev dopo l'incontro Zelensky-von der Leyen ... Open

Medvedev annuncia di usare il nucleare se Kiev attacca la Russia ... LA NOTIZIA

Ucraina, ultime notizie. Von der Leyen: nuove sanzioni entro il 24 febbraio. Medvedev: nucleare in ... Il Sole 24 ORE

Così il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha commentato il discorso della presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen al Parlamento di Strasburgo riunito ...15 Feb 2023 10:07 Von der Leyen: “In arrivo nuove sanzioni ... ricorda che il 9 febbraio scorso il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha chiesto un aumento della ...