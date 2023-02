Medagliere Mondiali sci alpino 2023 | Italia seconda con 2 ori | Svizzera al comando

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Idi scisi disputano a Courchevel e Meribel dal 6 al 19 febbraio. Sono le due località in Francia a ospitare la rassegna iridata, dove verranno messi in palio ben 13 titoli: oltre alle discipline più tradizionali (slalom, gigante, superG, discesa libera), andranno in scena anche le combinate, i paralleli e il team event. Si preannuncia grande spettacolo in terra transalpina, dove l’spera di essere protagonista. Di seguito ile tutti i podi deidi sciSCI...

La diretta testuale del parallelo maschile e femminile aidi Courchevel/Méribel 2023 di sci alpino. Per l'Italia saranno in pista Marta Bassino al ...I RISULTATI DELLE GARE ILPER ...... compresa la staffetta mista , per il campione norvegese aidi Oberhof 2023 di biathlon. ... I RISULTATI DI TUTTE LE GARE ILGLI ITALIANI IN GARA LA CLASSIFICA FINALE (* in ...

Live Mondiali di sci: Ultime Notizie, Vincitori e Medagliere DAZN

LIVE Sci alpino, Discesa Mondiali 2023 in DIRETTA: Odermatt d'oro, 7° Schieder, 8° Paris OA Sport

La prima discesa libera vinta da Marco Odermatt Il Post

Mondiali di sci alpino 2023 di Courchevel e Méribel: tutti i risultati ... Olympics

Medagliere Mondiali sci alpino 2023: Italia seconda con 2 ori, Svizzera in testa OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE MONDIALI SCI ALPINO 13.44 Per l’Austria si profila a questo punto l’incubo di un Mondiale senza ori, salvo sorprese tra gigante e slalom, soprattut ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE MONDIALI SCI ALPINO IL TABELLONE FEMMINILE IL TABELLONE MASCHILE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Parallelo dei Mondiali ...