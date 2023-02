Medagliere Mondiali biathlon 2023 | Italia quinta con un argento ed un bronzo | Norvegia in testa

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Idisaranno in programma ad Oberhof, in Germania, da mercoledì 8 a domenica 19. Dodici i titoli in palio: prima settimana di gare con staffetta mista, sprint e pursuit, nella seconda parte previste individuali, staffetta single mixed, staffette di genere e mass start. Le gare deinon saranno valide per la Coppa del Mondo.# Paese O A B T. 14 3 2 9 2 Svezia 1 2 3 6 3 Germania 1 1 0 2 4 Francia 1 0 1 2 50 1 1 2 # Totale 7 7 7 21 PODIStaffetta mista1.2.3. Francia Sprint femminile 1. Denise ...

La diretta testuale del parallelo maschile e femminile aidi Courchevel/Méribel 2023 di sci alpino. Per l'Italia saranno in pista Marta Bassino al ...I RISULTATI DELLE GARE ILPER ...... compresa la staffetta mista , per il campione norvegese aidi Oberhof 2023 di biathlon. ... I RISULTATI DI TUTTE LE GARE ILGLI ITALIANI IN GARA LA CLASSIFICA FINALE (* in ...

Live Mondiali di sci: Ultime Notizie, Vincitori e Medagliere DAZN

LIVE Sci alpino, Discesa Mondiali 2023 in DIRETTA: Odermatt d'oro, 7° Schieder, 8° Paris OA Sport

La prima discesa libera vinta da Marco Odermatt Il Post

Mondiali di sci alpino 2023 di Courchevel e Méribel: tutti i risultati ... Olympics

Medagliere Mondiali sci alpino 2023: Italia seconda con 2 ori, Svizzera in testa OA Sport

saliranno così due volte sul palco stasera per mettersi al collo due medaglie. Agli scandinavi non deve fare troppo piacere sapere che queste due prove sono a forte rischio di sparire dal programma ...Ha ottenuto due medaglie nella team sprint (argento a Lahti e bronzo a Falun) insieme a Federico Pellegrino. Pellegrino Federico – Gruppo Sportivo Fiamme Oro Moena – 01/09/1990 Valdostano di Nus, è ...