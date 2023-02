“Me la pagheranno” Albano Carrisi choc a Storie Italiane | Eleonora Daniele spiazzata

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Fresco di esibizione al Festival di Sanremo, dove non ha partecipato come concorrente come avrebbe voluto ma come ospite,è stato ospite questa mattina 15 febbraio a, il programma di. Ha parlato del più e del meno e non ha risparmiato dure frecciate ad una giuria del passato. Un passo indietro prima, perché l’esibizione al festival 2023 merita una menzione perché si èrivelata particolarmente corretta la scelta di Amadeus di far cantare insieme sul palco dell’Ariston, Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Tre big della canzone italiana che hanno fatto emozionare il pubblico in sala e i tantissimi che li hanno ascoltati da casa. Non era mai accaduto che cantassero insieme: Amadeus è riuscito ...