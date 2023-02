Matteo Messina Denaro | il legale | ' E' molto grave | non so se lo stanno curando bene'

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)"è in gravi condizioni , le sue condizioni di salute sono gravi, non credo che una cella possa essere paragonata ad un ambulatorio medico. Non so se lo", ...

Denaro "è in gravi condizioni , le sue condizioni di salute sono gravi, non credo che una cella possa essere paragonata ad un ambulatorio medico. Non so se lo stanno curando bene", ...Le condizioni diDenaro sono gravi. A dirlo è il suo legale, l'avvocatessa Lorenza Guttadauro , nipote del superboss di Cosa Nostra catturato poche settimane fa dopo oltre trent'anni di latitanza: per ...

Matteo Messina Denaro, «Ecco perché non collaborerà» Vanity Fair Italia

Matteo Messina Denaro trovò lavoro alla zia con una telefonata. Intercettazione torna al centro delle indagini Virgilio Notizie

A Messina Denaro bastò un quarto d'ora per trovare un posto di lavoro alla zia Giornale di Sicilia

Matteo Messina Denaro, un manoscritto e un messaggio per la figlia Lorenza Alagna ritrovato nel covo del boss Virgilio Notizie

Roma, 15 feb. (askanews) - 'Le condizioni di salute del mio assistito sono molto gravi. Non credo che la cella possa essere paragonata ad ...Le condizioni di Matteo Messina Denaro sono gravi. A dirlo è il suo legale, l'avvocatessa Lorenza Guttadauro, nipote del superboss di Cosa Nostra catturato poche settimane fa dopo oltre trent'anni di ...