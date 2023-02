Matteo Gigante la stella del tennis | da Casal Palocco al quinto posto in Next Gen

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ostia – Fare pronostici sulla carriera di un giocatore, nel, è sempre stato un esercizio difficile. Con l’equilibrio dei nostri giorni, dovrebbe essere vietato per legge. Se parliamo di, tuttavia, un pronostico lo si può azzardare: a prescindere da best ranking, tornei vinti e altre amenità, guardare un match delta romano sarà sempre un’esperienza divertente. Mancino, dotato di fantasia e di tocco,sta vivendo il momento migliore del suo approccio al mondo dei big. E la vittoria nel Challenger di Tenerife, primo titolo nella categoria, lo ha lanciato al numero 5 del ranking dedicato aiGen. (leggi qui) Non male, per uno che in passato era considerato a volte troppo leggero, a volte troppo discontinuo, a volte troppo sfortunato. Nulla di tutto ...